Willibrord-Gymnasium : Lehrer kommt Corona-Schutzverordnung jetzt nach

Am Willibrord Gymnasium widersetzte sich ein Lehrer der Corona-Schutzverordnung. Foto: van Offern, Markus (mvo)

EMMERICH Der Konflikt, den es am Emmericher Willibrord-Gymnasium mit einem Lehrer gegeben hat, der sich nicht den Bestimmungen der Corona-Schutzverordnung beugen wollte, ist offenbar geklärt.

Wie die Bezirksregierung in Düsseldorf unserer Redaktion auf Anfrage mitteilte, hätten inzwischen Gespräche mit verschiedenen Beteiligten stattgefunden. Die Lehrkraft erfülle nun alle Voraussetzungen, um ihrer Unterrichtsverpflichtung nachzukommen, teilte eine Sprecherin der Bezirksregierung am Dienstag mit. Nähere Angaben zu dem Fall wollte sie aus Gründen des Datenschutzes nicht machen.

Wie berichtet, hatte sich ein Lehrer an der Schule mehrfach den Vorgaben der Corona-Schutzverordnung widersetzt. Offenbar wollte er nicht seine Impf- oder Genesenenbescheinigung beziehungsweise einen Test vorlegen, so wie es jetzt Vorschrift ist. Das Gymnasium machte daraufhin von seinem Hausrecht Gebrauch und wollte den Mann des Schulgeländes verweisen. Doch der Lehrer kam dem nicht nach. Die Polizei musste zu Hilfe gerufen werden, die ihm dann einen Platzverweis erteilte und ihn vom Gelände führte. Insgesamt viermal, so hatte es die Polizei gegenüber der RP bestätigt, sei es zu diesen Vorfällen gekommen. Eltern zeigten sich besorgt, zumal es auch lautstark zugegangen sein soll.