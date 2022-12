Krach in Emmerich Bürgerverein: Streit um Kassenführung beigelegt

Am Dienstag trafen sich die Mitglieder zur Jahreshauptversammlung in der Societät. Die Presse war nicht eingeladen, wie es der Verein bereits seit einigen Jahren nicht mehr macht. Der Grund könnte eine Reihe von Streitigkeiten gewesen sein, die in den vergangenen Jahren zu Veränderungen im Vorstand geführt haben. Und nicht nur dort. Bekanntlich haben sich eine Reihe von Karnevalisten vor Jahren aus Enttäuschung und Protest vom Verein getrennt und einen eigenen Verein gegründet.