GDL-Streik RE 19 und RE 5 fahren auch weiterhin

Die Züge stehen still, wenn es die Gewerkschaft will: Sechs Tage soll der Streik andauern, den die Lokführer-Gewerkschaft GDL ab Mittwoch, 24. Januar, ausgerufen hat. Betroffen davon sind vor allem Fernreisende. Die halbwegs gute Nachricht für Pendler am Niederrhein: Der vom Unternehmen Vias betriebene RE 19 und der RE 5, den National Express auf die Gleise schickt, sollen auch während des Streiks fahren. Die Belegschaft dieser Unternehmen beteiligt sich nicht an der Arbeitsniederlegung.