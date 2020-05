Buena Ressa Music Club : Zum fünften Geburtstag gibt’s ein Konzert im Netz

REES Seit fünf Jahren bereichert der Buena Ressa Music Club das kulturelle Leben in Rees. Zum Geburtstag spielt Georg Partes ein Ständchen. Es ist das erste Streaming-Konzert des Clubs.

Der Oberhausener Singer-Songwriter Georg Partes präsentiert sein aktuelles Programm „Un.ku:l“. Wortstark, ein wenig klangverliebt und quer über alle gängigen Schubladen hinweg. Mittlerweile bereichert neben der akustischen auch die elektrische Gitarre das ohnehin üppige Klangbild. Die Songs sind aus dem Leben gegriffen; aus dem eigenen und dem, was hinter dem Tellerrand passiert. Was es mit dem „Un.ku:l“ auf sich hat, wird der Künstler in seiner persönlichen und häufig humoristischen Moderation bestimmt erklären. Jeder kann über die Facebook-Seite des Clubs facebook.com/buenaressa am Konzert teilnehmen. Für den Künstler geht während der Veranstaltung der „virtuelle Hut“ rum.