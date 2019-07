Volksfest : Straßensperrungen in der Innenstadt wegen der Kirmes

Emmerich (RP) Auch in diesem Jahr werden für die Emmericher Kirmes der Geistmarkt und der Rathausvorplatz sowie die umliegenden Straßen gesperrt. Im gesamten Veranstaltungsbereich gilt absolutes Halteverbot.

Wegen des Höhenfeuerwerks am Montag, 8. Juli, kommt es zu weiteren Verkehrseinschränkungen. So sind die Parkplätze am Regenüberlaufbecken ab 19 Uhr gesperrt. Ebenso ist die Straße Hinter dem Mühlenberg am Kirmesmontag, für Autofahrer und Fußgänger ab 21 Uhr aus Sicherheitsgründen gesperrt.