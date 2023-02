Polizei schleppt in Emmerich Autos ab Straßen gesperrt wegen Karnevalsumzügen

Die Straße „Tichelkamp“ wird als Umleitungsstrecke genutzt, ein Parken am Straßenrand ist deshalb untersagt. In beiden Richtungen gilt ein Halteverbot. Die Einbahnstraße „Streuffstraße“ zwischen Klosterstraße und Stockmannskamp, wird nachdem der Zug die Klosterstraße in Richtung Eltener Markt passiert hat, aufgehoben. Somit können die Anwohner der Streuffstr. und der Straße „Stockmannskamp“ nach dem Zug links in die Klosterstraße abfahren.