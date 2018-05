Emmerich: Storchenbier für den Naturschutz

Emmerich Um Geld für Naturschutzprojekte zu sammeln, hat Naturfotograf Hans Glader mit dem Weseler Braumeister Walter Hüsges die Bier-Sorte "Storchenflug" entwickelt. "Ein Bier, das Flügel verleiht", sollte der Slogan lauten. Doch Red Bull hatte was dagegen.

Ob das stimmt und wie dieser "Auftrieb" sich anfühlt, das kann jeder Bierfreund in den nächsten Tagen selber testen, der sich telefonisch bei Braumeister Walter Hüsges anmeldet, um sich eine oder mehrere 0,33-Liter-Flaschen des naturtrüben, ungefilterten "Storchenflugs" zu sichern. Vom Verkaufspreis von 1,70 Euro gehen zehn Cent an die vor vier Jahren gegründete Stiftung Störche NRW, deren Vorsitzender Glader ist. Im Handel gibt es das Bier - noch - nicht.

Bei der offiziellen Vorstellung des Storchenfluges gestern Vormittag unweit des von einem Paar mit Nachwuchs bewohnten Storchennestes in der Bislicher Kirchenwoy, erzählte Hans Glader, wie es zu der ungewöhnlichen Aktion gekommen ist. "In meiner alten Heimat wurde für ein Naturschutzprojekt eine kleine Brauerei gefunden, die ein Spezialbier abgefüllt hat. ,Das müsste man auch bei uns am Niederrhein machen', dachte ich." Bei Walter Hüsges - die beiden kennen sich schon lange - stieß er mit dem Vorschlag sofort auf Gegenliebe. "Wir haben ein bisschen herumexperimentiert, so dass ,Storchenflug' am Ende einem Altbier nahe kommt", sagt Hüsges, der bislang acht verschiedene Biere im Angebot hat und diese unter dem Motto "Bier braucht Heimat" anbietet. Zu dieser Philosophie passt übrigens Gladers Spruch "Genuss aus der Region für die heimische Natur" nur zu gut.