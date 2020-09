Emmerich : Bürgermeister-Stichwahl: Wahlparty wieder im PAN

Emmerich In Emmerich laufen die Vorbereitungen für die Stichwahlen um das Amt des Bürgermeisters und des Landrates am Sonntag, 27. September. Ab sofort ist auf www.emmerich.de (Stichwort: „Kommunalwahl“) wieder der Link zur Beantragung von Briefwahlunterlagen freigeschaltet. Das hat am Donnerstag die Stadtverwaltung mitgeteilt.

Auch der QR-Code auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung funktioniert wieder. Allerdings erhalten grundsätzlich all diejenigen, die bereits für die Wahlen vor rund einer Woche Briefwahl beantragt oder ihre Stimme vorab im Wahlbüro abgegeben haben, automatisch ihre Briefwahlunterlagen nach Hause geschickt. Eine erneute Beantragung ist nicht erforderlich.

Ab dem heutigen Freitag, 18. September, ist auch das Wahlbüro am Rheinmuseum (Martinikirchgang 2) wieder zu folgenden Zeiten geöffnet:

18. September (Freitag): 10 bis 12.30 Uhr

21. September (Montag): 10 bis 12.30 Uhr + 14 bis 16 Uhr

22. September (Dienstag): 10 bis 12:30 Uhr + 14 bis 16 Uhr

23. September (Mittwoch): 10 bis 12:30 Uhr + 14 bis 16 Uhr

24. September (Donnerstag): 10 bis 12:30 Uhr + 14 bis 18 Uhr

25. September (Freitag): 10 bis 12:30 Uhr + 14 bis 18 Uhr.

Zu den Öffnungszeiten sind die Mitarbeiter auch telefonisch unter der Rufnummer 02822/75-1160 und -1161 erreichbar.

Am vergangenen Wahlsonntag hatten sich vor einigen Wahllokalen zu Stoßzeiten längere Warteschlagen gebildet. Aus Infektionsschutzgründen durfte immer nur ein Wahlberechtigter die Räumlichkeit betreten. „Wir werden deshalb in den Wahllokalen, in denen das räumlich möglich ist, unter anderem eine zusätzliche Wahlkabine einrichten, sodass sich dann zwei Wahlberechtigte gleichzeitig im Wahllokal aufhalten können. Dadurch sollten Warteschlangen weitestgehend vermieden werden. Wir bitten aber um Verständnis, dass wir angesichts der notwendigen Schutzmaßnahmen Wartezeiten nicht völlig ausschließen können“, so Wahlleiter Dr. Stefan Wachs.

Die aktuellen Wahlergebnisse werden am 27. September ab 18 Uhr im PAN (Agnetenstraße 2) auf einer großen Leinwand präsentiert. Zu der öffentlichen Veranstaltung sind alle Bürger eingeladen. Die Zahl der Besucher ist aus Hygieneschutzgründen allerdings begrenzt und eine vorherige Registrierung deshalb notwendig. Um unnötige Warteschlangen zu vermeiden, können sich Besucher schon vorab über ein Onlineformular auf www.emmerich.de registrieren.

So es die Besucherzahl zulässt, kann eine Registrierung aber auch noch am Wahlabend selbst am Eingang erfolgen.

