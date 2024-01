Steffen Borth von den Stadtwerken Emmerich warnt Photovoltaikflächen und Gewerbe - Gefahr für das Trinkwasser

„Nach sieben Jahren als Sprecher der Wasserwerke war es an der Zeit, diese Aufgabe in andere Hände zu legen“, erklärt Claus van Vorst. Neben der Koordination des Informationsaustausches untereinander ist der Sprecher der Wasserwerke auch für die gemeinsame Kommunikation mit Behörden, Medien und der Landwirtschaftskammer zuständig. „Die Verhandlung und der Abschluss zum neuen Finanzierungsvertrag mit der Landwirtschaftskammer im Jahre 2022 sowie die Teilnahme an der Expertenanhörung zum Thema „Wasserpolitik im Kreis Kleve – Auswirkungen des Klimawandels auf das Grundwasserdargebot und -qualität“ im November 2022 waren sicherlich die Höhepunkte meiner Tätigkeit“ blickt van Vorst auf arbeits- wie erfolgreiche Jahre als Sprecher der Wasserwerke zurück.