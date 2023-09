HALDERN Stengeltefest findet zum sechsten Mal statt

In den Schaufenstern von 17 teilnehmenden Geschäften und Betrieben finden sich die Heimatshoppen-Tüten mit einer Nummer versehen. „Diese Zahlen sollen addiert werden. Der Zettel mit der Endsumme und mit Namen, Mailadresse und Telefonnummer versehen, kann in die Briefbox des Halderner Lädchens eingeworfen oder bis 15 Uhr an der Bühne beim Stengeltefest abgegeben werden.“ In den teilnehmenden Geschäften hängen Plakate mit einem QR-Code, wo man die Teilnahmebedingungen ablesen kann. Alle Zettel mit der richtigen Endsumme der „Heimatshoppen-Schaufenster-Rallye“ nehmen an der Verlosung teil, die dann um 16.45 Uhr auf dem Fest stattfindet. Gewinnen kann man 19 Stadtgutscheine der Stadt Rees im Wert von insgesamt 400 Euro.