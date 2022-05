Wirtschaft : Die Nachfolge ist geregelt

Die Geschäftsführer Christian Schmitz und Marco Kapelle (v.l., vorne) vor dem Standort an der Niederstraße in Bienen mit einem Teil ihres Teams. Mit dabei Gabriele Schmitz und KPK-Berater Christian Ketteler (hinten, 3.u.2.v.l.). Foto: Markus Balser

BIENEN/EMMERICH Christian Schmitz hat einen Nachfolger für sein Unternehmen in Bienen gesucht und ihn in Marco Kapelle gefunden. Der geschäftsführende Gesellschafter von Stelzig aus Emmerich kann so die Geschäftsbereiche seiner Firma erweitern.