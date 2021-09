Emmerich : Neuer Stellplatz für Wohnmobile in Hochelten ausgezeichnet

Jürgen Dieckert, Dr. Manon Loock-Braun, Gerhard Gertsen, Sara Kreipe (v.l.) Foto: Marius Ingendahl

Elten Wohnmobile haben seit Jahren Hochkonjunktur. Kein Wunder, dass die Kommunen sich um die Camper kümmern. Der Platz in Hochelten ist jetzt prämiert worden.

„Ich freue mich, diesem wunderbar idyllischen, von Vogelgezwitscher begleiteten Stellplatz nun auszuzeichnen.“ Mit diesen Worten übergab Jürgen Dieckert am Donnerstag die „Top-Platz-Plakete“ am Stellplatz in Hoch-Elten.

Top-Platz in eine Website - mittlerweile auch App -, die interessierten Campern die verschiedensten Stellplätze in Deutschland und über seine Grenzen hinaus präsentiert. Manche von ihnen sind schließlich sogar so gut, dass sie ausgezeichnet werden.

Dass der Platz in Hochelten erst seit Juni diesen Jahres in Betrieb ist, macht den Besuchern aber nichts, laut ihnen machen Landschaft und exzellente Hygiene den Platz so besonders.