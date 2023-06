Ein ganz besonderer Klang in Emmerich Treppenlift in der Christuskirche für den Steinway-Flügel

In der Christuskirche in Emmerich am Rhein findet erstmalig in einer neuen Konzertreihe ein Klavierkonzert statt. Es findet statt am 17. Juni ab 19 Uhr in der Christuskirche. Das Duo „Una Corda“ wird zusammen mit der Sopranistin Ekaterina Korotkowa und dem Kirchenmusiker Rüdiger Gönnert das Konzert gestalten.