Verflixte Serie Emmerich Der städtische Steiger an der Promenade ist wieder freigegeben

Es gibt eine Reederei, die sich für einen weiteren Steigerin Emmerich interessiert. Das Antragsverfahren ist in Gang gesetzt. Sollte es gelingen, würde zwischen dem Steiger von Viking in Höhe der Martinikirche und dem Germania-Steiger an der Stadtplatte ein weiterer gebaut werden, an dem Schiffe für Flusskreuzfahrten festmachen können.