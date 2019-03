Produktionskapazität ausgebaut: Katjes startet durch

EMMERICH Ab April kann am Firmenstammsitz in Emmerich mit einer um gut 15 Prozent erhöhten Gesamtkapazität produziert werden. Das Unternehmen investiert weitere 25 Millionen Euro, um die Produktion noch weiter ausbauen zu können.

Die Katjes Fassin GmbH & Co. KG hat den Ausbau ihrer Produktionskapazitäten erfolgreich fertiggestellt. Ab dem 1. April kann am Firmenstammsitz mit einer um gut 15 Prozent erhöhten Gesamtkapazität produziert werden. Wie berichtet, reagiert der Süßwarenexperte damit auf die deutlich gestiegene Nachfrage und setzt die Erweiterung der Kapazitäten innerhalb eines Jahres um.

Zusätzlich soll in 2019 / 2020 in einem weiteren Schritt die Produktionskapazität durch einen zweiten Ausbau mit einem Investment von 25 Millionen Euro um bis zu 25 Prozent gesteigert werden, um der anhaltenden hohen Nachfrage nach Fruchtgummi und Lakritz aus dem Hause Katjes gerecht zu werden.

„Der Erfolg der letzten Jahre war nur durch den besonderen Einsatz der Mitarbeiter möglich, die auch am Wochenende mit Sonderschichten das Wachstum unterstützt haben. Mittelfristig möchten wir aber wieder auf die Schichten am Wochenende verzichten können“, sagt Bastian Fassin. Das anhaltende Wachstum sei ein Ergebnis der seit Jahren gelungenen Veggie-Strategie unter der Marke Katjes, so der geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens.