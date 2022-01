Kabarett : „Wenn Holland nicht mehr ist, liegt der Niederrhein am Meer“

Stefan Verhasselt trat im Bürgerhaus vor 150 Zuschauern auf, die corona-konform in großem Abstand zueinander saßen. Foto: Michael Scholten

REES Für sein fünftes Bühnenprogramm „Kabarett 5.0 – Zwischen den Zeilen“ hat Stefan Verhasselt den Niederrheinern und den Weltbürgern wieder ganz genau zugehört, wie er jetzt in Rees unter Beweis stellte.

„Herzlich willkommen zum Bürgertest, äh, im Bürgerhaus“, begrüßte Stefan Verhasselt am Freitagabend sein Reeser Publikum, das mit viel Abstand und nach Haushalten getrennt im großen Saal des Bürgerhauses saß.

Den ersten Block seines „Kabarett 5.0“-Abends widmete der Kabarettist erwartungsgemäß der Corona-Pandemie, die seit zwei Jahren die Welt auf Trab und die Kulturlandschaft auf Sparflamme hält. „Der Lockdown war für mich wie ein Vorgeschmack auf die Rente“, erklärte Stefan Verhasselt. Er habe viel zu Hause gehockt, Pizza und Fernsehen konsumiert (wobei er die Corona-freien Spielfilme und Serien als ein erstrebenswertes Paralleluniversum empfand) und den kometenhaften Aufstieg von Christian Drosten und Hendrik Streeck zu neuen Helden verfolgt.

Info Christian Ehring, Hagen Rether, Jürgen Becker Noch mehr Kabarett Das Kulturbüro Niederrhein plant für 2022 weitere Kabarett- und Comedyabende im Reeser Bürgerhaus: Am 22. Mai ist Christian Ehring mit „Antikörper“ zu Gast. Hagen Rether bringt „Liebe“ am 17. September, während Ingrid Kühne am 27. Oktober feststellt: „Von Liebe allein wird auch keiner satt!“ Jürgen Becker beschließt das Bühnenjahr am 10. Dezember mit „Die Ursache liegt in der Zukunft“. Tickets gibt es unter anderem in der Touristeninformation am Reeser Markt.

Dass die Expertisen der studierten Virologen von vielen Verschwörungstheoretikern in Frage gestellt werden, deren Allgemeinbildung meist auf dem Anschauen von 160 Youtube-Videos basiert, erinnerte Verhasselt stark an die bekannteste These des großen Niederrhein-Philosophen Hanns Dieter Hüsch: „Der Niederrheiner weiß nix, kann aber alles erklären.“ Trotz aller Auswüchse der Pandemie, darunter „Waldbaden“ und „Spaziergänge“, zeigte sich Verhasselt optimistisch, dass der Ausnahmezustand eines Tages ein Ende finden wird: Dann säßen alle wieder beim Chinesen, dessen Restaurant im Idealfall „Wuhan“ heißt, und bekommen dort vier Stäbchen: „Zwei zum Essen und zwei zum Testen.“

Irgendwann werde auch der ausführliche „Corona-Block“ nicht mehr am Anfang seines fünften Bühnenprogrammes stehen, das Stefan Verhasselt seit Januar 2020 mehrfach verschieben und ständig aktualisieren musste. Dabei ist doch in den letzten Jahren und Monaten genug anderes passiert, was eine sorgfältige kabarettistische Betrachtung verdient: zum Beispiel das Gendern. „Wenn wir Deutschen einmal ein Thema gefunden haben, dann wird das sowas von umgesetzt, bis in die letzte Ecke alles gegendert wurde“, hob Stefan Verhasselt den vereinzelten Sprachwahnsinn mit „Doppelpunkt, Gender-Sternchen und verbaler Zuck-Sekunde“ hervor. Neben Klima, Kirche, Ukraine und Corona sei das Gendern eine der großen Krisen und Herausforderungen unserer Zeit: „Immer steht man mit einem Bein im Fettnäpfchen“, betonte Verhasselt, der das Reeser Publikum vorsorglich mit „Meine Damen und Herrinnen“ begrüßt hatte.

Dabei sei doch die Sprache auch vor dem Gendern schon schwierig genug gewesen, gerade am entspannten Niederrhein, wo die Menschen gern Fremdworte verwechseln („Dieser Mann ist eine Konifere auf seinem Gebiet!“) und Worte steigern, die man gar nicht steigern kann: „An manchen Tagen fangen wir beim Angeln nix. An anderen Tagen fangen wir gar nix.“

Besonders heimelig wird es in Stefan Verhasselts Programmen immer dann, wenn er von früher erzählt. Dann erinnert sich jeder im Saal an das sonntägliche Mittagessen mit Rinderbrühe, Rinderbraten und Herrencreme, an Verdauungsspaziergänge mit der Familie, zu der tatsächlich noch ein Vater und eine Mutter gehörten, oder an Ruhephasen, in denen „wir uns wat hingelegt“ haben. Und heute? Da stehen Freunde des Rinderbratens kurz davor, ihre Scheibe Fleisch draußen vor dem Restaurant, gleich neben den Rauchern, essen zu müssen. Denn drinnen geht es vegan, vegetarisch und glutenfrei zu.

Parallel sorgt die junge Generation (die Verhasselt konsequent „Greta-nation“ nennt) dafür, dass die nachhaltige E-Auto-Anfahrt nach Sylt – wie zu Kaisers Zeiten – drei Tage dauert, weil es viel zu wenige Ladestationen gibt: „Ich wollte immer schon mal in Dammer Berge übernachten.“ Dabei sorge die Klimakrise mit steigendem Meeresspiegel bald von ganz allein dafür, dass kein Reeser mehr an die Nordsee fahren muss: „Wenn Holland nicht mehr ist, liegt der Niederrhein am Meer.“