Neuer Ortsvorsteher : Mehr: Stefan van Ophuysen folgt auf HeinzSchepers

Stefan van Ophuysen (l.) ist neuer Ortsvorsteher in Mehr. Er löst Heinz Schepers ab. Foto: Markus Balser

REES/MEHR Der Ortsteil Mehr hat einen neuen Ortsvorsteher. Stefan van Ophuysen wurde am Dienstagabend vom Reeser Rat einstimmig in das Amt gewählt, das bisher Heinz Schepers inne hatte.

(bal) Viel Applaus und einen dicken Blumenstrauß erhielt am Dienstagabend Heinz Schepers von den Mitgliedern des Reeser Rates und der Stadtverwaltung bei seiner Verabschiedung als Ortsvorsteher in Mehr. Lange Jahre übte er dieses Amt aus und hat nun in Stefan van Ophuysen seinen Nachfolger gefunden, der nicht minder starken Beifall und viele Glückwünsche für seine kommende Aufgabe erhielt. Van Ophuysen wurde von der CDU für das Amt vorgeschlagen, die anderen Fraktionen stimmten dem zu.