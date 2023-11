Vielleicht doch Geld für Gleisbettvariante Rouenhoff spricht von einem guten Signal für Elten

“Die Umsetzung der optimierten Gleisbettvariante, die noch vor einem Jahr in der Ampel-Koalition am Widerstand der Grünen scheiterte, ist nun doch nicht vom Tisch“, schreibt Rouenhoff. „Das ist ein gutes Signal für die Bürgerinitiative und viele Eltener, die sich in den letzten Jahren für den Erhalt des Eltenbergs eingesetzt haben.“