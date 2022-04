LED-Anzeigetafel : „Keine Glanzleistung der Verwaltung“

So sah die alte Info-Tafel an der Kreuzung Florastraße/ Emmericher Straße/Westring/Grüttweg aus. Die Kosten für ihre LED-Nachfolgerin sind deutlich höher als ursprünglich geplant. Foto: Michael Scholten

REES Die LED-Termin-Anzeigetafel, die an der Ecke Emmericher-/Florastraße installiert werden soll, wird deutlich teurer als geplant. Grund ist ein spezielles Stahlgerüst, das eigens für die Montage angeschafft werden muss. Die Stadt hatte das nicht bedacht.

Eigentlich hätte sie ja schon längst ihre Dienste verrichten können. Doch die neue LED-Anzeigetafel, mit der die Stadt Rees auf digitalem Wege Besucher der Stadt auf Veranstaltungen hinweisen will, ist an der Ecke Emmericher Straße/Florastraße/Grüttweg noch nicht montiert worden. Stattdessen steht dort eine schmucke Blumenampel.

Bisher mussten die einzelnen Täfelchen mit Veranstaltungshinweisen durch eine externe Dienstleisterin beschriftet und manuell nach einem von der Verwaltung vorgegebenen Zeitplan ausgetauscht werden. Die Nutzung von LED-Displays hat gleich mehrere Vorteile: So ist die Darstellung von ganzen Plakaten möglich, die Zeitdauer durch eine entsprechende Software einstellbar. Auch ist eine Anpassung an die Rotphase der Ampel möglich.

Wieso die neue Infotafel noch nicht in Betrieb ist und vor allem, warum sie nun deutlich teurer als ursprünglich geplant wird, damit befasste sich am Dienstag der Haupt- und Finanzausschuss, der die Mehrkosten genehmigen sollte. Für das Vorhaben, für das ursprünglich 39.000 Euro veranschlagt waren, kommen jetzt noch einmal 25.000 oben drauf.

Sein Fraktionskollege Herbert Schramm bezweifelte zudem, ob die Anzeigentafel bei den Touristen, für die sie hauptsächlich gedacht ist, den gewünschten Effekt habe. Genau den sehen aber offenbar die anderen Fraktionen. Lothar Krassa (CDU) erklärte, dass er beruflich am Aufbau solcher Tafeln für die Essener Gruga-Halle beteiligt gewesen sei. „Sie hatte einen so großen Erfolg, dass schließlich sogar die Stadt Essen komplett auf dieses System umgestiegen ist. In Sachen Tourismusförderung ist das also die richtige Entscheidung.“