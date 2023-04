Startschuss für Spargelsaison Neue Wege beim Spargelanbau

Schon am vergangenen Freitag konnte Winfried Derksen den ersten Spargel stechen. Trotz des zeitweise kalten Wetters wuchs der Spargel unter dem Minitunnel mit Doppelfolie, der dafür sorgt, dass die Wärme in den Boden geleitet wird, gut. „Seit dem letzten Jahr benutzen wir keine fossilen Brennstoffe mehr, um zusätzliche Wärme für ein schnelleres Wachstum zu erzeugen“, erklärt der Spargelbauer. Im letzten Jahr habe er den Anbau mit dem Minitunnel auf einer kleinen Fläche erfolgreich ausprobiert und in diesem Jahr die Fläche vergrößert, so dass jetzt genügend Spargel zur Verfügung stehe. Diese Umstellung erfolgte auch wegen der hohen Energiepreise. „Aber auch, weil manche Leute im letzten Winter wegen der Energieknappheit und damit verbundenen hohen Kosten nicht wussten, wie sie ihre Wohnung heizen konnten, hat bei uns dazu geführt, keine zusätzliche Energie für das Beheizen der Böden zu verbrauchen.“ Durch Minitunnel und spezieller Dämmfolie wird lediglich natürliche Sonnenwärme für das optimale Wachstumsklima der Spargelpflanzen benutzt. „Es würden sonst auch Zusatzkosten von sieben bis acht Euro pro Kilogramm entstehen. Das würde keiner unserer Kunden bezahlen.“ So liegen die Preise jetzt unter 20 Euro: 18,90 Euro kostet ein Kilo der besten Sorte, Spargelbruch gibt es bereits ab für 8,50 Euro.