Medizinische Versorgung : Stadt Rees bezuschusst neue Millinger Arztpraxis

Ärztin Katja Wellering (2.v.r.) mit ihrem Praxisteam und Bürgermeister Christoph Gerwers sowie Wirtschaftsförderer Heinz Streuff. Foto: Stadt Rees

MILLINGEN Die Praxis von Katja Wellering erhält seitens der Stadt eine Starthilfe in Höhe von 50.000 Euro. Der Rat hat ein solches Fördermodell bereits vor vier Jahren beschlossen, um die medizinische Versorgung zu sichern.

(RP) „Bleiben Sie uns und den Millingerinnen und Millingern lange erhalten“, beendete Bürgermeister Christoph Gerwers seinen kurzen Besuch zur Eröffnung der neuen Hausarztpraxis von Allgemeinmedizinerin Katja Wellering.

Wie berichtet, hat die 46-jährige Bocholter Medizinerin am vergangenen Montag mit dem regulären Praxisbetrieb an der Kirchstraße begonnen und gemeinsam mit einer guten Vertretungsregelung dafür gesorgt, dass nach dem plötzlichen Tod von Dr. Ryan die nahtlose hausärztliche Versorgung in Millingen wieder gewährleistet war und es auch weiterhin sein wird.

Die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung im gesamten Stadtgebiet ist wichtig und der Ärztemangel im ländlichen Raum ist bereits seit mehreren Jahren ein viel diskutiertes Thema. Um dem Ärztemangel in Rees entgegenzuwirken, hat der Rat der Stadt Rees im Rahmen der Wirtschaftsförderungstätigkeiten daher Investitionskostenzuschüsse bei Neugründung und Übernahme von Praxen in Höhe von 50.000 Euro bereitgestellt. „Nach einem ersten Kennenlernen im Rathaus war uns klar, dass wir diesen Zuschuss auch Frau Wellering und ihrem Team zur Verfügung stellen werden“, stellt Gerwers die unbürokratische und bereits ausgezahlte finanzielle Hilfe der Stadt Rees heraus.

Ein Zuschuss, der sich vor allem in der Investition in moderne Technik wiederfindet: „Wir haben in eine zeitgemäße Verkabelung, eine neue Telefonanlage sowie neue Computer und neue medizinische Ausrüstung investiert. Der Zuschuss der Stadt Rees kommt also direkt bei unseren Patientinnen und Patienten an“, informiert Wellering über die Verwendung des willkommenen Startkapitals.