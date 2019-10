Gesundheit : Start des Zentrums für Betreuung

Die Unternehmensgrafik zeigt das viergeschossige Gebäude mit dem dreigeschossigen Anbau. Foto: korian gruppe/korian

Emmerich Die Korian-Gruppe hat den Betrieb des neuen „Zentrums für Betreuung und Pflege in Emmerich am Rhein“ aufgenommen. In dem viergeschossigen Komplex gibt es 80 Einzelzimmer für stationäre Pflege.

(RP) Das „Zentrum für Betreuung und Pflege Emmerich am Rhein“ hat den Betrieb aufgenommen. Einrichtungsleiter Dimitrios Karas konnte bereits die ersten Bewohner begrüßen.

Der Einrichtungsleiter bringt bereits viele Jahre Erfahrung im Bereich der Pflege mit. Die Arbeit in einem Neubau ist aber auch für ihn etwas Besonderes. „Ich freue mich über die spannende Aufgabe. Mit unserem motivierten Team setzen wir hier ein innovatives Konzept um,“ so Karas über die neue berufliche Aufgabe.

Die ersten Bewohner wurden bereits begrüßt. Foto: korian

info Das ist das Aufgabenfeld von Korian Aufgabe Korian ist nach eigenen Angaben Europas führender Anbieter von Betreuungs- und Pflegedienstleistungen für Senioren. Korians Netzwerk umfasst Langzeitpflegeeinrichtungen, Spezial-Einrichtungen, betreutes Wohnen sowie häusliche Pflege- und Serviceleistungen. Internet Weitere Informationen finden Interessierte auf der Internetseite www.korian.de

Das an der alten Kaserne gelegene Zentrum für Betreuung und Pflege Emmerich am Rhein besteht aus einem viergeschossigen Gebäudekomplex für die stationäre Pflege mit 80 Einzelzimmern, sowie einem angrenzenden dreigeschossigen Gebäude für 40, an Demenz erkrankten Bewohnern. Das Obergeschoss mit großer Dachterrasse bietet 20 Tagespflegeplätze. Angehörige von an Demenz erkrankten Menschen, die noch zu Hause leben, wissen hier ihre Liebsten von Montag bis Freitag gut versorgt.

Zwei weitere Gebäude zur linken und rechten Seite beherbergen auf jeweils vier Etagen 24 Eineinhalb- bis Drei-Zimmer-Appartements für Betreutes Wohnen. Die 44 bis 82 Quadratmeter großen Appartements sind barrierefrei, zum Teil mit größerem Bewegungsradius für Rollstuhlfahrer ausgestattet, und bieten neben einer kleinen Küche auch Balkon oder Terrasse. Die Vermietung ist in vollem Gange.

Die hauseigene Großküche versorgt neben den Bewohnern der stationären Pflege auf Wunsch auch die Mieter des Betreuten Wohnens. Ein Friseursaloon und die öffentliche Cafeteria bieten künftig Bewohnern, Besuchern und Nachbarn die Möglichkeit der Begegnung und des Austausches. Das Neubaugebiet wird zeitnah an die öffentlichen Verkehrsmittel angebunden. Die Bushaltestelle befindet sich dann in unmittelbarer Nähe des Seniorenzentrums.

„Für Korian ist Pflege eine Herzensangelegenheit. Die vielfältigen Angebote an einem Standort ermöglichen es den Senioren, weiterhin am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen“, so Christian Gharieb, Leiter Operations bei Korian Deutschland. „Wir sind davon überzeugt, dass unsere neue Einrichtung eine Bereicherung für Emmerich ist, die zudem eine ganze Reihe von Arbeitsplätzen für die Bürger der Stadt und aus der Umgebung schafft,“ ergänzt Gharieb.