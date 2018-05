Rees : Stammkunden aus ganz NRW

Rees Seit 20 Jahren bietet Heidi Wellmann in Rees Schmuck und Accessoires an.

Wo andere aufhören, da fange ich an! Sagt Heidi Wellmann, wenn sie über ihren Schmuck und ihre Accessoires spricht. Sie sucht das Außergewöhnliche, niemals das Alltägliche. "Alles, was ich verkaufe, muss mir gefallen, auch wenn ich vieles davon selbst nicht tragen würde", sagt sie. Seit inzwischen 20 Jahren bietet Heidi Wellmann in Rees Schmückendes an, überwiegend Schmuck in Silber oder aus Silber in Verbindung mit hübschen Steinen, mit Holz, Filz und Leder.

Heidi Wellmann kann es selbst kaum fassen, dass sie schon zwei Jahrzehnte in Rees tätig ist. Angefangen hat alles am Reeser Feld 5, wo sie noch heute ihr Atelier und ihre Werkstatt hat. Dort fertigt sie selbst ausgefallenen Silberschmuck, den sie neben Kollektionen aus namhaften Manufakturen und Einzelstücken kleinerer Ateliers aus ganz Deutschland verkauft "Geschäftsbeziehungen unterhalte ich zu 55 Ateliers, je individueller die Ketten, Uhren, Ringe und Ohrhänger, desto besser", lautet ihr Credo. Schließlich heißt ihr Lächen ja "Individuum".



Die Reeser kaufen gern in ihrem Lädchen, Dellstraße 7. "Aber leben könnte ich nicht davon", sagt sie klipp und klar. Angewiesen ist sie auf Kundschaft von außerhalb. Stammkunden hat sie in Wuppertal, in Mettmann, in Köln, in Mönchengladbach, in Krefeld. Das geht auf ihre Anfänge als Schmuck-Designerin zurück. Vor der Geschäftseröffnung in Rees hat Heidi Wellmann ihre Kreationen auf Kunsthandwerker-Ausstellungen angeboten. Selbst beim Hamburger Hafenfest hatte sie einen Stand.

Silber übt eine besondere Faszination auf die Reeserin aus. "Es lässt sich so schön verarbeiten", schwärmt sie. Auch sei er alltagstauglicher als Gold. Dennoch hat sie ihre Trauringkollektion, zu der neben Ringen in Platin, auch solche in Weiß- und Gelbgold gehören, um Schmuckstücke in Gelbgold ergänzt - wie z.B. Brautkettchen.

