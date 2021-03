Verwaltungsgebäude am Melatenweg : Stadtwerke-Neubau liegt voll im Plan

Geschäftsleitung auf dem Pultdach: Andreas Mai und Mareike Terlinden stehen auf dem Dach des neuen Verwaltungsgebäudes der Stadtwerke Rees. Foto: Stadtwerke

Rees Der neue Verwaltungsbau am Melatenweg soll von den Mitarbeitern im August bezogen werden können. Ebenso wie der Zeitplan wird auch der Kostenrahmen von 1,5 Millionen Euro eingehalten.

Gute Nachrichten von den Stadtwerken Rees: Der Neubau ihrer Unterkunft liegt voll im Zeitplan und wird auch das gesteckte Budget nicht überschreiten. „Der anvisierte Bezugstermin Ende August ist nicht gefährdet“, erklärte jetzt Architekt Jürgen Terlinden, der seit 2018 das Projekt betreut.

Das für Januar geplante Richtfest musste wegen Corona und Schnee zwar ausfallen; die Arbeiten seien aber zügig weitergegangen. Überwiegend wurden Aufträge an regionale Handwerker und Baufirmen vergeben.

Info Gelände früher als Müllhalde genutzt Firmen betroffen Auch andere Firmen leiden unter der Bodenbeschaffenheit im Gewerbegebiet. Meist sind aber nicht deren Gebäude betroffen, sondern Parkplätze und Freiflächen. Firmen, die Grundstücke im Gewerbegebiet kaufen, weist die Stadt vor Vertragsabschluss auf etwaige Probleme hin, die zu Mehrkosten führen können. Die Ursache Der Grund für die heutigen Unebenheiten ist nicht die frühere Nutzung des Areals als Müllhalde, sondern die spätere Auffüllung mit gipshaltiger Schlacke, die bis in die 2000er-Jahre aber zulässiges und anerkanntes Baumaterial war.

Wie berichtet, ist der 1,5 Millionen Euro teure Neubau notwendig, weil das in Sichtweite stehende aktuelle Verwaltungsgebäude zum Sicherheitsrisiko für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geworden ist. Grund dafür ist der Untergrund, auf dem das Gebäude vor circa 20 Jahren errichtet wurde und der seit mehreren Jahren ein reges Eigenleben führt.

Damals wurde das Gelände der ehemaligen Reeser Müllhalde mit gipshaltigem Schlackenmaterial aufgefüllt, das bei Kontakt mit Wasser unablässig aufquillt. Die Konsequenz sind hügelartige Bodenunebenheiten, die einerseits das Mauerwerk zerstören, andererseits zur Stolpergefahr auf den Parkplätzen und Gehwegen führen.

Außen und im Innern des Gebäudes sind deutliche Setzrisse zu erkennen. Um die Sicherheit der Mitarbeiter und Kunden zu gewährleisten, wird das beschädigte Gebäude seit 2016 regelmäßig von einem Ingenieurbüro für Baustatik überwacht.

Wo die Stadtwerke künftig heimisch sein sollten, dazu hatte es in der Vergangenheit verschiedene Überlegungen gegeben. Eine Variante war unter anderem, dass die Stadtwerke in die ehemalige Grundschule an der Saaler Straße ziehen, doch waren hier die notwendigen Sanierungskosten zu hoch.

Eine umfassende Sanierung des bestehenden Gebäudes am Melatenweg wäre mindestens so teuer gewesen wie ein Neubau, den der Aufsichtsrat deshalb im Oktober vor zwei Jahren beschloss. Der Auftrag ging an das Reeser Architektenbüro Terlinden. Im Juli 2019 stellte Jürgen Terlinden den Bauantrag beim Kreis Kleve, der die Baugenehmigung am 28. Mai 2020 erteilte.

Das noch im Bau befindliche, neue Gebäude wurde konventionell aus verklinkertem Kalksandstein-Mauerwerk mit Stahlbetondecken errichtet. Mit insgesamt 555 Quadratmetern Fläche wird das neue Verwaltungsgebäude noch Platz für zusätzliche Arbeitsplätze bieten; derzeit arbeiten bei den Stadtwerken Rees 14 Personen im Verwaltungsgebäude. Anders als im jetzigen Gebäude wird es im zweigeschossigen Neubau auch ein Foyer für den Kundenkontakt geben.

Das Pultdach hat eine Neigung von zehn Grad; die PV-Paneele, die derzeit an der Seitenwand des bisherigen Gebäudes verbaut sind, werden in ähnlicher Weise am neuen Gebäude verwendet. Beheizt wird der Neubau mit einer gasbetriebenen Luft-Wasser-Absorptionswärmepumpe sowie mit Fußbodenheizung in Fluren und Büros.