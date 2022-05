Emmerich : Strom und Gas ab August teurer

Strom und Gas kosten für einen durchschnittlichen Haushalt in Emmerich künftig zusammen insgesamt 21 Euro mehr im Monat. Foto: dpa/Uli Deck

Emmerich Die Stadtwerke Emmerich haben am Dienstag die Preiserhöhung angekündigt. Strom wird um drei Cent je Kilowattstunde teurer, Gas um 1,3 Cent je Kilowattstunde.

Die Verantwortlichen der Emmericher Stadtwerke luden am Dienstag die Presse zum Gespräch, um die Kunden bereits früh auf den Preisanstieg aufmerksam zu machen. Die Kunden sollen sich darauf einstellen können und zum Beispiel die Abschläge bereits erhöhen und vielleicht darüber nachdenken, wo sich im Haushalt Energie einsparen lässt.

Dass die Preiserhöhung unumgänlich ist, machte Vertriebschef Ingo Sigmund deutlich. „Die Preise im Einkauf haben sich seit Anfang Januar 2021 verfielfacht. Die Beschaffungspreise für Strom sind um 500 Prozent gestiegen, für Gas sogar um 1000 Prozent.“ Kostentreiber ist in erster Linie der Krieg in der Ukraine , weshalb niemand derzeit sagen kann, wohin sich die Energiepreise weiter bewegen werden.

Tobias Mies, kaufmännischer Leiter und Prokurist der Stadtwerke, machte anhand einer Beispielrechnung deutlich, was der Anstieg der Preise bedeutet. „Für einen durchschnittlichen Emmericher Haushalt beträgt die Mehrbelastung beim Strom sechs Euro im Monat. Beim Gas sind es 15 Euro mehr pro Monat.“ Die Stadtwerke beschreiben den durchschnittlichen Haushalt in Emmerich mit einem Stromverbrauch von 3600 Kilowattstunden Strom und 20.000 Kilowattstunden Gas pro Jahr.

Kunstrallye in der Ratinger Innenstadt

Ratinger Initiative : Kunstrallye in der Ratinger Innenstadt

Rubel oder Euro - Was sich beim Kauf von russischem Gas ändert

Geschäfte mit Russland : Rubel oder Euro - Was sich beim Kauf von russischem Gas ändert

Wer jetzt schon wissen will, wie viel er am Ende des Jahres mehr bezahlen muss: Für 2022, so die Rechung der Stadtwerke, sind es für den Durschnittshaushalt 45 Euro mehr als vorher. Beim Gas liegt die Jahressumme bei 103 Euro.