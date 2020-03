Coronavirus : Stadtwerke stellen Versorgung sicher

Corona und die Folgen: Lieferung von Strom, Gas und Wasser geht vor. Kundenzentrum ist deshalb geschlossen. Freiwillige bieten Hilfe an: Wer nicht aus dem Haus kann, bekommt Unterstützung durch verschiedene Initiativen.

Während das öffentliche Leben zum Erliegen kommt, bilden sich erste Initiativen zur Hilfe. Die Dorffrauen in Dornick haben Menschen ihre Hilfe zugesagt, die derzeit das Haus nicht verlassen sollten. Die Frauen bieten Hilfe bei Erledigungen wie Einkäufen oder Apothekenbesuchen an. „Falls Sie sich angesprochen fühlen, melden Sie sich bitte wochentags zwischen 8.30 bis 18.00 Uhr bei Heike Reinen unter der Mobilnummer 0177 8980980“, so der Appell. Heike Reinen koordiniert die Nachbarschaftshilfe in Dornick.

Die Gruppe wächst derweil rasant. Am Montagnachmittag stieß auch Manni Mölder von der SPD hinzu. Das Ziel formulieren die Admins so: „Wir müssen zusammenhalten und dafür sorgen, dass auch diejenigen unter uns, die keine Angehörigen und Freunde in Emmerich am Rhein und Umgebung haben, Hilfe bekommen. Dieser Gruppe kannst Du beitreten, wenn Du in Emmerich am Rhein und den Ortsteilen Elten, Hüthum, Vrasselt, Dornick und Praest lebst und entweder Hilfe benötigst (bei Einkäufen oder beim Ausführen deines Hundes zum Beispiel) oder Hilfe anbieten kannst.“ Und weiter: „Lasst uns gemeinsam denjenigen helfen, die unter Quarantäne stehen und ihr Haus nicht verlassen dürfen. Bietet eure Hilfe an und Traut euch um Hilfe zu fragen! Bitte diese Gruppe teilen, damit wir viele erreichen und unterstützen können. Diese Gruppe soll Hilfsangebote und Anfragen für Unterstützung zusammenbringen.“