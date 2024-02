Energieversorgung Stadtwerke: Wechsel von L- auf H-Gas

Die Umstellung auf H-Gas erfolgt an zwei Schaltterminen – am 14. April 2026 in den Ortsteilen Elten, Praest, Berg, Vrasselt und Dornick und am 9. Juni 2026 in Emmerich-Stadt, Hüthum, Borghees und Klein-Netterden. Weitere Info auf www.erdgasumstellung-emmerich.de.