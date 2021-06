Emmerich : Stadtwerke öffnen ihre Kundenzentrum wieder

Emmerich Das Leben normalisiert sich wieder. Die Stadtwerke empfangen ihn ihrem Kundenzentrum an der Wassenbergstraße wieder Kunden. Online ist aber auch alles weiterhin möglich.

Stadtwerke-Vertriebsleiter Ingo Sigmund weist zudem darauf hin, dass Kunden ihr Anliegen auch weiterhin auf unterschiedlichen Wegen an die Stadtwerke richten können. „Für alle, die den Weg in das Kundenzentrum meiden möchten, stehen wir weiterhin telefonisch, per E-Mail oder mit unseren Online-Services zur Verfügung.“