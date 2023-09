Stadtwerke Emmerich Stadtwerke stellen sich zukunftssicher auf

Am liebsten möchte Udo Jessner am Freitag „die Tür ganz leise“ hinter sich schließen. Ein großes Tamtam um seine Person ist nicht die Sache, des 67-Jährigen, der neun Jahre lang die Geschicke der Stadtwerke lenkte und jetzt in den Ruhestand geht. Viel wichtiger ist ihm, dass der „Konzern Stadtwerke“ auch für die Zukunft gut aufgestellt ist: „Ich bin stolz darauf, dass es gelungen ist, die Geschäftsführung mit Führungskräften aus den eigenen Reihen zu besetzen und es an der Spitze der Stadtwerke Kontinuität gibt“, sagt Jessner mit Blick auf Tobias Mies, Steffen Borth und Arndt Willms, die von den Aufsichtsgremien zu einem Geschäftsführer-Trio gewählt wurden (siehe Infobox).