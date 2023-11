Grenzüberschreitendes Projekt Gesundheit und Geld - so will die Stadt Menschen erfolgreich machen

„Gerade die Zusammenarbeit mit den niederländischen Kolleginnen und Kollegen macht das Projekt so besonders. Bei den gemeinsamen Treffen spricht jeder in seiner eigenen Sprache. Da wir alle aus der Grenzregion stammen, haben wir keinerlei Probleme bei der Verständigung. Trotz unterschiedlicher Systeme verfolgen wir dasselbe Ziel, das macht uns zu einem Team“, so Harald Goertz, Sachgebietsleitung für den Bereich Arbeitsförderung.

Das Projekt wird aus dem INTERREG-Programm Deutschland-Nederland mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) finanziert und unterstützt durch die Euregio Rhein-Waal.