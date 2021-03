Das Stadttheater schließt wegen Corona : Das müssen Sie jetzt wegen Ihrer Theaterkarten wissen

Emmerich Die Theatermacher in Emmerich geben sich keiner Hoffnung mehr hin. Sie schließen und beenden die Saison vorzeitig. Was nun mit den Tickets geschieht, erfahren Sie hier.

Das Stadttheater Emmerich beendet coronabedingt die laufende Theatersaison. „Nach reichlichen Überlegungen und in enger Abstimmung mit den Tourneetheatern haben wir uns dazu entschlossen, die laufende Saison abzusagen“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Leider lassen die Inzidenzwerte keinen Optimismus zu, dass in diesem Frühjahr noch Veranstaltungen im Stadttheater durchgeführt werden können.“