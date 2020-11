Kulturveranstaltungen : Stadttheater verschiebt Aufführungen

EMMERICH Das Stadtheater bleibt im November zu. Die Stadtbücherei ist von den durch Corona bedingten Schließungen im Kulturbereich ausgenommen.

Auch der freie Archivtag (immer donnerstags) des Stadtarchivs entfällt bis auf Weiteres. In dringenden Fällen kann jedoch ein Termin vereinbart werden. Kontaktperson ist hier Stadtarchivar Mike Mura (Telefon 02822 751903 oder E-Mail mike.mura@stadt-emmerich.de).

Die Stadtbücherei ist von den Schließungen nicht betroffen. Die aktuelle Coronaschutzverordnung sieht eine Öffnung von Bibliotheken vor. Auch das Emmericher Ordnungsamt stimmt dem bisherigen Hygienekonzept zu. Die Stadtbücherei kann somit zu den gewohnten Öffnungszeiten genutzt werden. „Wir bitten jedoch darum, so selten wie möglich zu uns zu kommen und den Aufenthalt so kurz wie möglich zu halten,“ sagt Andrea Joosten, Leiterin der Stadtbücherei. „Hamstern ist also willkommen“.