Stadtradeln in Rees : Stadt wirbt: Rauf aufs Fahrrad

Info

Die Niederrhein-Räder am Rheinpark-Hotel. ⇥Foto: Christoph Buckstegen Foto: x

Anbieter gesucht Auf dem Reeser „Stadtradeln“-Plakat sind noch die apfelgrünen Niederrhein-Räder zu sehen, die seit Jahren am Rheinpark Hotel parkten. „Leider gibt es diese Leihräder dort nicht mehr“, bedauert Bürgermeister Christoph Gerwers. In der Corona-Zeit sei der Aufwand für das Hotel groß, aber der Ertrag klein gewesen. Nun hofft die Stadt, dass sich ein neuer Anbieter findet. „Es gibt aber auch konkrete Überlegungen, dass wir das als Stadt selbst machen und die Niederrhein-Räder in der Nähe der Touristen-Information stehen werden“, so Gerwers. Dies solle „so schnell wie möglich“ geschehen. Neben regulären Fahrrädern, die 10 Euro am Tag kosten, sollen dann möglichst auch E-Bikes zum Tagespreis von 25 Euro angeboten werden.

Verleihnetz Das Niederrhein-Rad kann an mehr als 30 Stationen in den Kreisen Kleve, Wesel, Viersen und Heinsberg ausgeliehen werden. Am Ende einer Tour kann das Leihrad an einer beliebigen Stelle des Verleihnetzes wieder abgestellt werden. ⇥www.niederrheinrad.de