Nachruf Trauer um Michael Hoffmann

Seit 1986 lebte Michael Hoffmann fest in Rees. In seinem restaurierten Haus Am Bär 7 betrieb er im Erdgeschoss ein privates Kunstkabinett und Atelier. Seit 2001 beteiligte er sich an allen Reeser Kunstsonntagen. Im Koenraad Bosman Museum, im Emmericher Rheinmuseum und in vielen weiteren Gemeinden präsentierte er seine Kunstwerke in Einzel- und Gruppenausstellungen, insbesondere Zeichnungen, Collagen, Aquarelle und Pastelle mit niederrheinischen Motiven, aber auch Bilder, die auf seinen regelmäßigen Auslandsreisen, zum Beispiel nach Kambodscha, Vietnam und Laos, entstanden. „Michael Hoffmann verbindet den nüchternen, analysierenden Ansatz des Architekten mit der visionären Kreativität des Stadtplaners und interpretiert sie mit allen Stilmitteln der Kunst“, betonte Kunsterzieher Johannes Beenen vor elf Jahren bei der Eröffnung einer Michael-Hoffmann-Ausstellung im Koenraad Bosman Museum.