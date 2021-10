Aktion für Handel und Gastronomie : Laufzeit der Stadtgutscheine um zwei Monate verlängert

Der Emmerich-Gutschein kann bei rund 55 Akzeptanzstellen eingelöst werden. Foto: Markus van Offern (mvo)

EMMERICH Um Handel und Gastronomie auch im Weihnachtsgeschäft zu unterstützen, hat die Wirtschaftsförderung die Laufzeit des Emmerich-Gutscheins bis zum 31. März 2022 verlängert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Die Emmericher Wirtschaftsförderung (WFG) hat die Laufzeit der Stadtgutscheine um zwei Monate verlängert. Hintergrund ist das anstehende Weihnachtsgeschäft, von dem die teilnehmenden Akzeptanzstellen so besser profitieren sollen. Der Emmerich-Gutschein ist nun bis zum 31. März 2022 einlösbar. Die Aktion, die im Mai begann, war eigentlich nur bis Ende Januar kommenden Jahres vorgesehen.

Der Gutschein wird mit insgesamt 125.000 Euro durch die Stadt Emmerich am Rhein bezuschusst und von den Bürgerinnen und Bürgern aber auch Touristen bisher gut angenommen. Aktuell sind über 4080 Gutscheine mit einem Gesamtwert von mehr als 397.000 Euro verkauft worden. „Wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern gerne die Möglichkeit geben, den Gutschein an Weihnachten zu verschenken oder für Weihnachtseinkäufe zu nutzen. Aus diesem Grund haben wir uns dafür entschieden, dass die Emmerich Gutscheine bis Ende März 2022 eingelöst werden können“, so WFG-Geschäftsführerin Sara Kreipe.

Der Stadtgutschein ist in drei verschiedenen Beträgen erhältlich: 30, 60 und 120 Euro. Gezahlt wird jedoch nur ein Betrag von 25, 50 und 100 Euro, da die restlichen 20 Prozent aus dem Haushalt der Stadt Emmerich bezuschusst werden. Der Gutschein kann auch in Teilbeträgen und zudem auch in verschiedenen Geschäften ausgegeben werden.

Auf dem Gutschein befindet sich ein QR-Code mittels dessen der noch vorhandene Betrag abgefragt werden kann. Der Emmerich- Gutschein kann bei rund 55 Akzeptanzstellen aus verschiedenen Branchen, wie Gastronomie, Einzelhandel und Dienstleistungen eingelöst werden.