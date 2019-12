Reeser Stadtbad : Freitags kein Frühschwimmen mehr im Stadtbad

REES Ab Januar reduziert werden im Reeser Hallenbad die Zeiten fürs Frühschwimmen reduziert. Der Freitags-Termin fällt wegen der geringen Nachfrage weg. Die Zeiten für Vereine und Schulen bleiben unverändert.

(RP) Wie berichtet, bietet das Team des Reeser Stadtbades ab dem 1. Januar zusätzliche Schwimmkurse an. Die Angebote richten sich an alle Zielgruppen - von Babys über Erwachsene bis hin zu Senioren. Die zusätzlichen Kurszeiten sowie die geringe Nachfrage der frühen Schwimmzeiten führen ab Januar dazu, dass das Angebot des Frühschwimmens reduziert wird. Montags, dienstags und donnerstags wird das Frühschwimmen nun von 6.30 Uhr bis 8 Uhr angeboten. Während das Frühschwimmen freitags entfällt, findet es mittwochs parallel zu einem gleichzeitig stattfindenden Kurs in der Zeit von 7 bis 8 Uhr statt.