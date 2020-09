Verzögerung durch Wartungsarbeiten : Reeser Stadtbad öffnet erst am 1. Oktober

Das Reeser Hallenbad hätte eigentlich am Sonntag öffnen sollen. Jetzt bleibt es bis zum 1. Oktober geschlossen. Foto: van Offern, Markus (mvo)

REES Für das Hallenbad, das eigentlich am 20. September öffnen wollte, stehen noch die Ergebnisse einer Wasserprüfung aus. Die Verzögerung entstand durch Wartungsarbeiten, die zuvor durchgeführt werden mussten.

Das Reeser Stadtbad muss seine Wiedereröffnung verschieben. Eigentlich hätte es am Sonntag öffnen sollen, doch jetzt wird es seine Pforten erst am 1. Oktober öffnen. Hintergrund ist das noch ausstehende Ergebnis der Prüfung der Wasserwerte. Sie konnte jetzt erst in Auftrag gegeben werden, weil sich Wartungsarbeiten am Becken verzögert hatten. Die Stadt Rees teilte dies am Freitag mit.

Wie berichtet, wurden an dem Bad zuletzt Becken-Schäden durch eine in der Gewährleistung stehende italienische Firma aus Bergamo beseitigt. Die Schäden sind inzwischen behoben, sodass das Becken nun wieder mit 750.000 Liter Wasser befüllt werden konnte. Dennoch kann es am 20. September noch nicht zur geplanten Wiedereröffnung des Stadtbades unter Corona-Bedingungen kommen, da gesetzliche Vorschriften das Kreis Klever Gesundheitsamt nun dazu veranlassten, einen umfangreichen Wassertest, die so genannte „große Wasserbiologie“, einzufordern. Zu der verspäteten Eröffnung kommt es, weil allein die Auswertung der Wasserwerte zehn Tage dauert.

Das Stadtbad Rees wurde aufgrund der Corona-Krise und der Entscheidung in den Sommermonaten das Strandbad Millinger Meer als offizielle Schwimmstätte im Stadtgebiet Rees zu nutzen, seit dem 15. März geschlossen. Sofern die Wasserwerte in Ordnung sind, können ab Montag, 28. September, Online-Tickets über die Internetseite www.stadtbad-rees.de für den Start am 1. Oktober erworben und gebucht werden.

Das Team des Stadtbades Rees weist darauf hin, dass die fällig werdende Wartung selbstverständlich in der Corona- und Sommerpause hätte durchgeführt werden sollen. Da die Monteure die Stadt Bergamo coronabedingt zunächst jedoch nicht verlassen durften und die Ende Juni startenden Arbeiten dann ungewöhnlich lange andauerten, führen die Wartungsarbeiten nun zur Verschiebung des Eröffnungstermins. Das Stadtbad-Team bittet die verschobene Eröffnung zu entschuldigen, freut sich jedoch umso mehr auf den Eröffnungstermin am 1. Oktober.

(bal)