Spannende Historie in Rees Warum die Sammlung des Pastors zur Zeitreise in die 1960er-Jahre wird

Tina Oostendorp hat nur vage Erinnerungen an ihren Großonkel Gerhard Oostendorp. Der Geistliche wurde am 12. Mai 1892 in Millingen geboren, arbeitete und wohnte viele Jahre lang als Pastor in Hamminkeln und zog nach seiner Emeritierung nach Rees. Bis zu seinem Tod am 12. April 1970 verbrachte er viel Zeit mit dem damaligen Stadtarchivar Hermann Terlinden. Wie sehr sich Gerhard Oostendorp für die Ereignisse in seiner Wahlheimat interessierte, zeigt sich bis heute darin, dass er in den 60er-Jahren etliche Berichte und Anzeigen aus der Reeser Lokalausgabe der Rheinischen Post ausschnitt, in ein großes Album klebte und diese Sammlung um Totenzettel und Schwarzweißfotos ergänzte.