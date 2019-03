Natur in Rees : Spinnenverbot im Bürgerhaus

Auch präparierte Exemplare von Vogelspinnen sind in der Ausstellung in Rees zu sehen. Foto: Bianca Mokwa

REES/KEVELAER Am Wochenende gastiert die XXL-Spinnenshow in der Reeser Raiffeisenhalle. In Kevelaer kritisierten die Grünen das Krabbeltier-Event als „unsäglich“.

Von Sebastian Latzel

An vielen Orten in Rees werben große Plakate für die XXL-Spinnenschau. Eine bunte Auswahl aus der Welt der Spinnen und Insekten wird angekündigt. 130 lebende Krabbeltiere und 30 Reptilien sind zu sehen. Unter anderem eine vier Kilogramm schwere Kröte und eine 18 Zentimeter große Vogelspinne. Am Wochenende, 30. und 31. März, gastiert diese Mega-Tier­show von 11 bis 18 Uhr in der Raiffeisenhalle.

Mit dem Event ziehen die Veranstalter durch die Region und waren vor kurzem auch in Kevelaer. Dort war das Konzert- und Bühnenhaus brechend voll. Viele Besucher sahen sich die Krabbeltiere an, ganz Mutige nahmen sogar die dicken Vogelspinnen auf die Hand. Doch nicht jedem schmeckte die Insektenschau, einige Besucher sprachen von „Stress für die Tiere“, und die Grünen im Rat machten die Ausstellung sogar zum Thema im Hauptausschuss. Die XXL-Spinnenschau sei eine „unsägliche Veranstaltung“ gewesen, meinte der Grünen-Politiker Ulrich Hünerbein-Ahlers aus Kevelaer. Auch Insekten seien Tiere, auf die man Rücksicht nehmen müsse. Zudem seien Tiere nicht nur ausgestellt, sondern auch verkauft worden. Angeboten wurden Stabheuschrecken, für die Grünen ein Unding, sie sprachen ironisch von „Stabheuschrecken to go“.

Man verwies zudem auf die Vereinbarung des Rates, auf städtischen Grundstücken in Kevelaer keine Ausstellungen mit lebenden Tieren zu erlauben. Was sich vor allem auf den Zirkus bezieht, müsse auch hier gelten.

In Rees gibt es eine solche Vereinbarung des Rates zu Zirkustieren nicht, sagt Stadtsprecher Jörn Franken. Gleichwohl hat die Stadt untersagt, dass die XXL-Spinnenschau im Bürgerhaus stattfinden kann. Es habe eine entsprechende Anfrage der Veranstalter gegeben. „Wir sind Eigentümer des Bürgerhauses und haben die klare Regelung, dass es dort keine Ausstellung mit lebenden Tieren geben darf“, erklärt der Stadtsprecher.