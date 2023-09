Betuwe Millingen Politik pocht auf Umgehungsstraße

Die Stadt Rees und die Politik wollen auf jeden Fall verhindern, dass in Millingen die Bahnübergänge im Rahmen der Betuwe-Arbeiten geschlossen werden, bevor es eine Umgehungsstraße gibt. Am Donnerstag wurde in einer eingeschobenen Sitzung des Ausschusses für Planung, Umwelt, Bau und Vergabe die Stellungnahme der Stadt zu so genannten Deckblattverfahren für den knapp acht Kilometer langen Streckenabschnitt behandelt. Dies war notwendig geworden, weil die Deutsche Bahn (DB) ihre Pläne in Teilen geändert hat.