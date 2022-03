Zu wenig Akzeptanz : Moderner Stadtlogo-Entwurf ist vom Tisch

Das war der Entwurf, für den der Ausschuss zunächst einstimmig votiert hatte. Foto: Vennekel & Partner

REES Die Stadtverwaltung schlägt dem Rat vor, auf die Einführung eines neuen Logos vorerst zu verzichten. Hintergrund ist die starke Kritik an dem modernen Entwurf. Den möchte das Rathaus ohne breite Akzeptanz nicht durchdrücken.

REES Überraschende Kehrtwende beim neuen Stadtlogo: Es wird wohl jetzt doch nicht kommen. Wie das Reeser Rathaus am Donnerstag mitteilte, will die Stadtverwaltung dem Rat der Stadt in der anstehenden Ratssitzung am 7. April vorschlagen, die Einführung eines neuen städtischen Erscheinungsbildes zu verschieben. Sollte der Rat diesem Beschlussvorschlag zustimmen, wäre das von der Arbeitsgruppe und der Agentur Vennekel ausgearbeitete moderne Logo vom Tisch und würde nicht umgesetzt werden.

Hintergrund ist die starke Kritik, die es an dem modernen Entwurf gegeben hatte. Er ist eine so genannte Wortmarke, die nur aus dem Wort „Rees“ besteht. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung hatte das neue Stadtlogo zwar zunächst einstimmig gebilligt, dann waren aber vier Mitglieder des Ausschusses von ihrer Meinung wieder abgerückt und hatten Einspruch gegen ihre eigene Entscheidung eingelegt. Zuvor hatten auch viele Bürger ihrem Unmut über das Logo in sozialen Medien Luft gemacht. Eine noch in der Nacht nach der Ausschuss-Entscheidung initiierten Online-Petition zur Nicht-Einführung des Logos folgten mittlerweile 727 Unterzeichner (Stand Donnerstag).

Das ist das aus den 2000er Jahren stammende Stadtlogo, das jetzt in modifizierte Form weiter verwendet werden soll. Foto: Stadt Rees

Mit diesem starken Gegenwind hatte die Stadtverwaltung nicht gerechnet – und will jetzt nicht auch noch dagegen ansteuern. „Ein städtisches Erscheinungsbild sollte auch von einer breiten Zustimmung getragen werden. Diese Zustimmung sehen wir aktuell nicht. Darum legen wir dem Rat nun den geänderten Beschlussvorschlag vor“, erläutert Pressesprecher Jörn Franken.

Der Rat muss nun zunächst über die Einsprüche und schließlich über die weitere Vorgehensweise zum Thema „städtisches Erscheinungsbild“ beraten. Die Stadtverwaltung empfiehlt in ihrem Beschlussvorschlag zudem, bis auf Weiteres das vorhandene Logo ohne den inzwischen überholten Claim „R(h)eines Vergnügen“ zu verwenden. Zu einem späteren Zeitpunkt soll das Thema noch einmal neu aufgegriffen werden. „Zwischenzeitlich hat sich die Ansiedlung eines Ferienparks am Reeser Meer konkretisiert. Wir sollten überlegen, ob sich die Schärfung unseres touristischen Profils auch in einem künftigen Logo widerspiegeln sollte“, nennt Franken einen weiteren Grund das Logo jetzt nicht mit eventuell knapper Mehrheit durchzudrücken.