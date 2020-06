Kooperation mit „Innogy“ : E-Car-Sharing zunächst nur für die Stadtverwaltung

Die Stadt Rees will einen Renault Zoe auf Elektrobasis für Car-Sharing testen. Foto: SP-X/Renault

REES In Kooperation mit dem Unternehmen innogy SE will die Stadt Rees zwei Jahre lang das E-Car-Sharing testen. Das beschloss der Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe in seiner jüngsten Sitzung.

Zunächst soll ein Elektrofahrzeug der Marke Renault an der Ladesäule zwischen Rathaus und Pfarrkirche positioniert werden. Zu den Geschäftszeiten des Rathauses soll der Wagen für Dienstfahrten der Verwaltungsangestellten genutzt werden.

Nach 16 Uhr und an Wochenenden wird der Wagen langfristig auch den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen. Dafür müssen sie sich einmalig und kostenlos auf der Homepage von innogy SE registrieren. Gegen Vorlage der Registrierungsunterlagen, des Personalausweises und des Führerscheins erhalten sie dann bei der Stadtverwaltung eine Kundenkarte. Damit kann das Elektrofahrzeug gegen eine Gebühr von 45 Cent pro Kilometer genutzt werden. Die Stadtverwaltung selbst profitiert von einem günstigeren Tarif.