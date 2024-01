Stadtverwaltung Rees Rees soll sich stärker vermarkten

Nach Lage der Dinge dürfte der Vorschlag vom Rat am 14. Februar wohl angenommen werden. Die SPD lehnte zwar auch diesen Vorschlag ab, doch CDU, Unabhängiges Forum Rees und auch Clemens Willing von der FDP können mit dem Kompromiss gut leben. Die Grünen sind skeptisch, aber noch unschlüssig. Aufgrund einiger Krankheitsfälle konnten sie das Vorhaben in ihrer Fraktion noch nicht abschließend beraten. „Wir tragen den Kompromiss mit Bauchschmerzen, aber manchmal muss man auch in schwierigen Zeiten investieren“, sagte CDU-Fraktionschef Marcel Becker. Sein Fraktionskollege Johannes Erlebach machte auf die starke Arbeitsbelastung in der Stadtverwaltung aufmerksam: „Wir fahren die Mitarbeiter auf Verschleiß“, sagte er in Hinblick auf die vielen Überstunden, die im Rathaus anfallen. Laut Kämmerer Andreas Mai sind das 7000 Überstunden pro Jahr, die durch weitere Mitarbeiter abgefedert werden könnten. „Auch Überstunden belasten unseren Haushalt“, so Mai.