Abriss in Empel Eine neue Notunterkunft für Rees

Vor zehn Jahren richtete die Stadt Rees in der ehemaligen Gaststätte Tepferdt in Empel eine provisorische Notunterkunft ein, damit Wohnungslose ein Dach über dem Kopf haben. Weil das Haus abgerissen wird, um Platz für ein weiteres Bahngleis der Betuwe-Linie zu schaffen, baut die Stadt eine neue Notunterkunft am Grüttweg 39 in Rees, gegenüber vom Stadtbad. Das Grundstück wurde bereits gekauft, das dort stehende Haus wird abgerissen. 2024 beginnt der Neubau. Die direkten Nachbarn wurden am Mittwoch durch Mitarbeiter der Stadtverwaltung informiert.