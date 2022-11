Energiekrise : Auf den Ernstfall vorbereitet

Im Falle eines „Blackouts“ soll Reeser Stadtverwaltung handlungsfähig bleiben. Foto: Michael Scholten

REES Die Stadt Rees will im Falle eines Energieausfalls gewappnet sein. Wie es bereits in den Feuerwehrgerätehäusern möglich ist, soll auch das Rathaus in einer Krisensituation über ein Notstromaggregat versorgt werden können.