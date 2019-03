Straßenausbau wird verschoben: Elsa-Brandström-Straße: Planungen liegen auf Eis

REES Die Pläne für den Ausbau der Elsa-Brandström-Straße werden zurückgestellt. Die Stadt will den Ausgang der Debatte im Landtag, wie es mit den Kosten für Anlieger beim Ausbau von Straßen weitergeht, abwarten.

In Rees, wie in ganz Nordrhein-Westfalen, sind Hausbesitzer dazu verpflichtet, die Sanierung der Straße vor ihrem Haus zu finanzieren. In Rees liegt der Anteil der Bürger bei 75 Prozent, wenn es sich um eine „Anliegerstraße“ handelt. „Straßenausbaubeiträge“ werden derzeit nur noch in NRW, Rheinland-Pfalz und Bremen von den Anliegern eingefordert werden. Die anderen 13 Bundesländer haben die Beiträge abgeschafft oder nie erhoben. Dort wird der Straßenbau auf die ganze Kommune umgelegt. Im Landtag wird eine solche Lösung derzeit kontrovers diskutiert.