Schreibwettbewerb Ideenreichtum und Formulierungskünste

Durch ein Missverständnis in der familiären Wochenendplanung traf Kathrin Shahin aus Geldern verspätet in Rees ein und verpasste ausgerechnet ihre Siegergeschichte in der Gruppe B (7.und 8. Schuljahr), in der die 13-jährige Afghanin Malika für ihr Recht kämpft, eine Schule in Kabul besuchen zu dürfen. Spontan organisierten die Stadt Rees und Schauspieler Michael Dick in einem Besprechungssaal des Rathauses eine private Lesung für die sichtlich traurige Gewinnerin. Und so galt auch in diesem Fall: Ende gut, alles gut.