Leonore Moser, Barbara Edwards und Maria Hermsen : Drei Abschiede in der Stadtverwaltung

Drei Abschiede in der Stadtverwaltung

(RP) „Niemals geht man so ganz – vielen Dank für die schöne Zeit“, stand in großen Buchstaben auf einem Bildschirm im Sitzungssaal der Stadt Rees. Um Leonore Moser, Barbara Edwards und Maria Hermsen zu verabschieden, hatten Bürgermeister Christoph Gerwers und Personalratsvorsitzender Heinz Stratmann jetzt zu einer Feierstunde im Rathaus eingeladen.

So war Leonore Moser als Schulsekretärin bis zum Auslaufen der Reeser Anne-Frank-Schule (Förderschule) im Sommer 2015 oft erste Ansprechpartnerin für Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrkräfte. Im Anschluss an diese Tätigkeit übernahm die künftige Rentnerin dann sachbearbeitende Tätigkeiten im BürgerService der Stadt. Gerwers erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass die Anne-Frank-Schule eine hervorragende Schule gewesen sei, die jedoch aufgrund gesetzlicher Änderungen des damaligen NRW-Schulministeriums leider aufgelöst werden musste.