Kostenpflichtiger Inhalt: Einzelhandel : Hilfe für Handel: Die Reeser Stadtgutscheine kommen

Die Gutscheine gibt es im Wert von 25, 50 und 100 Euro. Foto: Markus Balser

REES Ab Dezember können Konsumenten in Rees mit Gutscheinen Handel und Gastronomie unterstützen. Die Stadt investiert 50.000 Euro, damit das Fünfache an Umsatz generiert werden kann. Die Gutscheine gibt es in der Touristen-Info.