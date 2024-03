Stadt Rees und Hochschule Rhein-Waal Mehr Fachkräfte für Rees durch Hochschule

Unmittelbares Anliegen der Hochschule Rhein-Waal ist es, in einen intensiveren Austausch mit den Reeser Gewerbebetrieben zu kommen. „Wir können etwa Praktika und Praxissemester in Maschinenbau, Mechatronik, Marketing, Qualitätsmanagement und vielen weiteren Bereichen vermitteln“, sagt Lisa Waberg, die am Zentrum für Forschung, Innovation und Transfer (ZFIT) der Hochschule unter anderem für die Koordination zwischen Industrie und Studierenden verantwortlich ist. Dr. Gerhard Heusipp, Leiter des ZFIT, ergänzt: „Durch das Projekt ‚Transformation der Region Niederrhein – Innovation, Nachhaltigkeit, Teilhabe‘, kurz TransRegINT, können wir mit Unternehmen, Vereinen oder Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Rees zukunftsorientierte Ideen generieren, oder Pilotprojekte umsetzen, und somit den nachhaltigen Wandel am Niederrhein vorantreiben“.